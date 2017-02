Horb a. N. "Wer kein Bier hat..."

Den nahtlosen Übergang liefert ein verkürztes Luther­zitat, das in voller Länge folgenden Wortlaut hat: "Gott selbst hat den Menschen im Getreide die beiden Grundformen der Nahrung gegeben, Brot und Bier. Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken." Für den Reformator und begnadeten Biertrinker Martin Luther vertrieb ein Schluck Bier den Durst, ein Stück Brot den Hunger und Christus den Tod.

Da darf man auf die drei Horber Nachtwächter gespannt sein, wenn sie bei ihrem Umgang im September an Sebastian Lotzer von Horb erinnern, der ein glühender Anhänger der Reformation war. Dieser hatte in seinen frühreformatorischen Sendbriefen im Gegensatz zum Reformator oder den Nachtwächtern mit Bier überhaupt nichts am Hut und gab den Horbern den Ratschlag, wenn möglich den zweiten Rock zu verkaufen und sich dafür kein Bier, sondern besser das von Luther übersetzte Neue Testament zu kaufen.

Nun haben die Horber Nachtwächter aber eher ein irdisches Verhältnis zur Religion und ein mystisches zum Bier, sodass sie in der einstigen Stadt des Bieres und der Altäre wahrscheinlich die nachfolgende Weisheit propagieren werden: "Gott fürchten macht selig, Bier trinken macht fröhlich. Drum fürchte Gott und trinke Bier, so bist du selig und fröhlich allhier."