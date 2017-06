Horb a. N. Wer füllt Lücke im neuen Einkaufszentrum?

Birk hatte zur Absage von Tedi gesagt: "Tedi stand für uns nie zur Disposition. Wir versuchen alles, uns an die Aussagen zu halten, die wir gegenüber den Bürgern gemacht haben. Wir wollen am Vögele-Standort Qualität und möglichst keine Billiganbieter." Kik gilt aber auch als Billiganbieter. Der Textildiscounter war unter anderem durch die schlechten Arbeitbedingungen auch seiner Zulieferer in Bangladesh ins Gerede gekommen. Nach der Übernahme der schweizerischen Charles Vögele-Gruppe durch Sempione Retail und OVS hatten die neuen Besitzer erklärt, mit Kik, Tedi und Woolworth über die Übernahme der deutschen Filialen zu verhandeln. Die neuen Besitzer hatten erklärt, lediglich die Geschäfte in Schweiz, Österreich, Ungarn und Slowenien weiter zu betreiben. Sie sollten ins Filialnetz der OVS integriert werden. Möglich sei aber auch, dass die italienische Textilkette UPIM nach Horb kommt. Anfang Februar wurde bekannt, dass Upim –­ ursprünglich ein Kaufhaus aus Mailand –­ in Deutschland von Vögele 84 Filialen übernimmt.

Was ist mit Horb? Investor Birk hatte dem Schwarzwälder Boten bereits gesagt: "Ich wage keine Prognose, wann wer kommt. Wir hoffen alle noch." Im nordrhein-westfälischen Kamen beispielsweise wird die dortige Charles-Vögele Filiale offenbar ganz geschlossen, so meldet Kamen-Web.