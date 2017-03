Horb a. N. Wenn starke Kerle kräftig schnaufen

H orb. "Stopp, stopp, stopp. Weiter, weiter, weiter." Stufe für Stufe kämpfen sich die stärken Männer des Neustetter Klaviertransportunternehmens K.H. Schmidt die steilen Treppen an der Horber Musikschule hoch. "Absetzen, langsam. Ja, jetzt." Die Kommandos werden mühevoll herausgepresst. Kleine Pause. Auch die stärksten Kerle müssen schwer pumpen. "450 Kilo!", sagt einer der Männer und meint den neuen Konzertflügel, der der neue Stolz im Konzertsaal der Musikschule sein wird.

Firmenstellvertreter Maik Franiuk und ein Kollege hatten sich zum Glück noch vorher mit einem Döner gestärkt. Doch die Muskeln brennen, es ist erst die halbe Miete geschafft. Weiter geht es zum Hintereingang der Musikschule am Kakteengarten. Den hatten sich die Männer als besten Weg auserkoren. Durch das enge Treppenhaus wäre es wohl noch viel komplizierter gewesen. Der Weg über das Fenster im zweiten Stock kam auch nicht in Frage. So geht es über Kopfsteinpflaster die steilen Stäpfele hoch.

Für das Unternehmen aus Neustetten ist das allerdings nicht der schwierigste Transport, wie Firmeninhaber Karl Heinz Schmidt erzählt. Seit 35 Jahren transportiert er schon Klaviere und Konzertflügel, die Firma K.H. Schmidt Klavier- und Flügeltransporte feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Der schwierigste Auftrag bisher? "Vor zwei Jahren haben wir mal eine Treppe aus 160 Euro-Paletten gebaut, um einen Flügel auf eine Empore zu bekommen." Das Unternehmen ist den Regionen Stuttgart, Schwarzwald, Bodensee und darüber hinaus tätig, transportiert nicht nur Flügel und Klaviere in Musikschulen und Eigenheimen, sondern liefert die Instrumente auch für Konzerte an. "Wir arbeiten mit allen großen Musikhäusern zusammen."