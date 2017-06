Horb a. N. Wenn’s ans Arbeiten geht, sind es immer die Gleichen, die mitmachen

Vorsitzenden Stefan Maier begrüßte und Schriftführer Manuel Hellstern ging auf die wichtigsten Veranstaltungen ein. So gab es wieder neben dem alljährlichen Schnitzelessen und der begehrten Schlachtplatte eine Halloweenparty sowie eine Fasnetsveranstaltung. Und sozusagen im Mittelpunkt der Jahresereignisse stand das gut frequentierte Hohenzollernpokalturnier. Im laufenden Jahr stehen wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm. So sind unter anderem ein Helfer- und Einweihungsfest, ein Elfmeterturnier sowie im Dezember ein Bezirkshallenturnier geplant. Darüber hinaus muss am und um das Sportheim herum noch einiges erledigt werden. Die Arbeitseinsätze könnten zum Teil besser sein. Hier gab es einigen Unmut seitens des Vorsitzenden Stefan Maier. Er selbst hatte sich sogar im April 2016 im Ausschuss darüber beklagt und sogar angekündigt, sich bei den turnusmäßigen Neuwahlen nicht wieder als Vorsitzender zur Verfügung zu stellen.

Fußballabteilungsleiter Daniel Wagler informierte über die wichtigste Sparte beim TuS. Unter dem ehemaligen Trainer Michael Schwenk endete die Saison 2015/2016 auf dem 6. Tabellenplatz Nachdem Schwenk seinen Trainerjob beim TuS Betra aufgegeben hatte, konnte man für die neue Saison mit Egon Günther einen neuen Trainer für die SG präsentieren. Insgesamt verfügt der TuS aktuell über 18 aktive Spieler. Die Trainingsbeteiligung ist zufriedenstellend. Allerdings verlief der Start in die neue Runde der Kreisliga B2 nicht gerade optimal. Die SG musste fünf Niederlagen verkraften, und erst nach einem Sieg gegen Sigmarswangen verlief die Saison gut. Die erste Mannschaft schloss die Hinrunde auf dem sechsten Tabellenplatz ab. Sehr gut schnitt die erste Mannschaft beim Horber Hallenturnier ab. In der Rückrunde lief es nicht gerade optimal. Am Ende der Saison stand die Mannschaft auf Platz fünf. Im Trainerbereich gab es auch einige Veränderungen. Nach dem Ausscheiden von Egon Günther konnte man mit Andreas Wagner aus Bondorf einen neuen Coach präsentieren.

In der Kasse sieht es nicht optimal aus. Durch den Einbau einer neuen Theke und die Renovierung im Küchenbereich hatte die Hauptkassiererin Karin Hinger sehr hohe Ausgaben. Dazu kommen jährlich wiederkehrende Ausgaben im Personal- und Sozialbereich. Trotzdem ist man mit dem nicht gerade optimalen Kassenergebnis noch einigermaßen zufrieden. Künftig hat der TuS mit Florian Maier auch einen neuen Hauptkassierer. Von den beiden Kassenprüfern bekam die bisherige Hauptkassiererin sehr viel Lob. Kassenprüfer Manfred Zimmermann sagte "sie ist eine supertolle Kassiererin". Dass sie jetzt ihren Kassenjob aufgibt und künftig als 2. Vorsitzende fungiert, hängt damit zusammen, dass der TuS im nächsten Jahr wahrscheinlich eine Doppelspitze mit Stefan Maier und Karin Hinger bekommen soll. Das war angeblich eine der Voraussetzungen, dass der Vorsitzende Stefan Maier bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen überhaupt wieder als TuS-Boss zur Verfügung stand.