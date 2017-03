Horb a. N. Wenn Fuchtel sagt "man sollte mal...", dann bedeutet das viel Arbeit

In seinem Rückblick bezeichnete sich Kreidler selbst als einen politischen Quereinsteiger, der im Mai 2010 das Amt von Carmina Brenner übernahm und es immer mit gesundem Menschenverstand – auch gegen parteipolitische Vorgaben aus Stuttgart und Berlin – versah. Als Beispiel nannte er die Gemeinschaftsschule, die man trotz Widerständen der Landesregierung erfolgreich in Horb etablieren konnte. "Als Stadtverband haben wir immer die Belange von Horb im Blick gehabt." Außer bei der Landtagswahl 2016 habe man immer einen Zuwachs an Sitzen generieren können, erinnerte Kreidler an zurückliegende Erfolge. Was ihn besonders ärgerte war, als man durch ein neues Zählsystem Sitze im Kreistag und im Gemeinderat verlor, aber auch, dass man einen jungen aufstrebenden Kommunalpolitiker durch falsche Listenwahl nicht in den Gemeinderat brachte. "Denn gerade den jungen Leuten gehört die politische Zukunft."

Aber das ist Schnee von gestern. Was er in den sieben Jahren an der Spitze der Horber CDU auf jeden Fall gelernt habe, das sei "wenn der Fuchtel sagt, ›man sot amol‹, dann bedeutet das viel Arbeit, die auf einen zukommt." Kreidler, der zusammen mit Fuchtel und weiteren Teammitgliedern bei einem Parteitag in Calw Sieger im Cuba-Libre-Trinken wurde, wird hier in der Gegend immer als Gegenkandidat von Norbert Beck bei den Landtagswahlen in Erinnerung bleiben. Kreidler bezeichnete dies als eine Episode, bei der, trotz allem Streit um die politische Ausrichtung, immer die menschliche Komponente im Vordergrund stand. Auch Norbert Beck nannte den scheidenden Stadtverbandsvorsitzenden einen "Menschenfreund".

Bevor Oberbürgermeister Peter Rosenberger zur eigentlichen Entlastung kam, nutzte er die Gunst der Stunde, um ein Plädoyer für Horb zu halten. "Wir lagen am Boden, wir waren quasi pleite, und heute sind wir auf einem guten Weg zur schuldenfreien Stadt", bilanzierte Rosenberger, der für sich festhielt: "Wenn diese Stadt-Gesellschaft zusammenrückt, dann kriegen wir vieles hin." Irgendwann dann auch die Entlastung der Vorstandschaft, und damit war die Basis für Neuwahlen geschaffen.

Wahlen

Als ihren neuen Vorsitzenden wählten die 24 stimmberechtigten Stadtverbandsmittglieder den 32-jährigen Juristen Johannes Kettenhofer. Als seine Stellvertreter agieren Julia Adam, Alexander Ender und Gerd Munding. Kaum richtig im Stadtverband angekommen, wurde Claudius Hötzel zum neuen Schriftführer bestimmt. Kai Gläser bleibt weiterhin Pressesprecher, und Patrick Speißer wurde in der Position des Internetbeauftragten wiedergewählt. Als Beisitzer stellten sich Thorsten Bischof, Janet Bok, Gerhard Fassnacht, Monika Fuhl, Olaf Gläser, Alexander Guth sowie Kristian Jacob zur Verfügung.

Ehrungen

Geehrt wurden für langjährige Treue die Mitglieder Manfred Wochner, Engelbert Sayer und Paul Gekle, die seit 50 Jahren das CDU-Parteibuch bei sich tragen. 40 Jahre in der Union sind Adolf Kreidler, Klaus Konrad, Claus Hank, Ewald Wurster und Peter Geiger und für 25 Jahre bekamen Stefan Krauß und Margarete Schlotter die Ehrennadel und Urkunde.