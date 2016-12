Horb a. N. Wenn die "Kiste" nicht pariert

Das kann hilfreich sein, wenn es in der Praxis nicht so funktioniert wie in der Theorie. Oder "wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht da sind, die Kinder in einer anderen Stadt wohnen und die Freunde auch nicht Bescheid wissen", wie die AWO schreibt, "dann kommen Sie zu uns in den PC-Stammtisch." Regelmäßig dienstags alle zwei Wochen treffen sich Interessierte bei der AWO in der Neckarstraße 51 in Horb zum Informationsaustausch. Hier werden die Schwierigkeiten, die zu Hause aufgetreten sind, besprochen. Durch die verschiedenen Teilnehmer mit unterschiedlichen Erfahrungen werden fast immer Lösungen gefunden.

Die AWO berichtet über den Hintergrund: "Leider sind einige Frauen, die immer wieder dabei waren, nach einiger Zeit nicht mehr gekommen. Warum? War ihnen der Austausch über technische Daten zu kompliziert? Wollten sie sich mit ihren ›einfachen‹ Fragen nicht blamieren? Wollten sie lieber ›unter sich‹ bleiben?" Um für die weiblichen PC- und Internet-Nutzer ein ungestörteres Umfeld zu ermöglichen, will die AWO einen speziellen PC-Stammtisch für Frauen anbieten.

Er wird das zweite Mal am Dienstag, 20. Dezember, von 14 bis 16 Uhr stattfinden. Reiner Lenz wird einen Überblick geben über den geplanten Ablauf und das Themenumfeld. Er wird mit den Teilnehmerinnen über ihre speziellen Interessen sprechen und Themenvorschläge sammeln. Dann wird auch über den weiteren Ablauf und künftige Termine gesprochen.