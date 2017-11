Horb a. N. Weltladen braucht Mitarbeiter

Wer sich vorstellen kann, den fairen Handel ehrenamtlich zu unterstützen, ist von 17 bis 18 Uhr im Weltladen, in der Neckargasse 44 in Horb genau am richtigen Ort.

Gesucht werden vor allem Menschen, die Interesse an einem sinnvollen Ehrenamt haben. Mit ihrem Engagement unterstützen sie Kleinbauern in Afrika, Asien und Südamerika und schaffen für diese eine bessere Lebensgrundlage.

Die Interessierten sollten einmal pro Woche oder mindestens zwei Mal im Monat zwei bis drei Stunden Verkaufsdienst im Laden übernehmen können und Freude an der Verkaufstätigkeit haben.