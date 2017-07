Horb a. N. Welt der Antike und mediterrane Landschaften

Horb-Dettingen. Unter sachkundiger Führung des Wanderführers Karl-Heinz Drieschner, der auch griechische Sprachkenntnisse besitzt und mit seiner Frau diese achttägige Wanderreise organisiert hatte, unternahm eine elfköpfige Wandergruppe mit gemieteten PKWs vom 12. bis 19. Juni Tages- und Halbtageswanderungen unter dem Motto "Kalimera Olymp" (Guten Tag Olymp) in Makedonien und Thessalien, mit Standquartier im Ort Platamonas in einem Hotel direkt am langen Sandstrand. Das tägliche Schwimmen im Pool oder im Meer durfte daher natürlich nicht fehlen.

Ziel der ersten halbtägigen, sechs Kilometer langen Eingehtour am Tag nach der Ankunft waren die alten Bergdörfer Palaioi Poroi und Palaio Panteleimonas. Der Weg führte auf einem Forstweg durch den Mischwald mit Kastanien, Platanen und üppigem Zedernwald in das wohl schönste Dorf Griechenlands mit steingepflasterten Gassen und uralten, traditionellen Steinhäusern.

Das Highlight der Wanderreise sollte am folgenden Tag das Bergmassiv des Olymps sein. Es begann unter anderem eine kurvenreiche Autofahrt von 16 Kilometern von Litochoro aus in die Bergwelt zum Ausgangspunkt Prionia in 1100 Meter Höhe. Von da an erfolgte der Aufstieg auf einem guten Muliweg durch den Wald zum Tagesziel, der Berghütte Spilios Agapitos auf 2100 Meter, bekannt durch den berühmten griechischen Bergsteiger Zolotas, dessen Tochter dort heute noch die Gäste bedient. Die Schutzhütte liegt auf einer Felskanzel und bietet herrliche Ausblicke sowie einzigartiges griechisches Hüttenflair.