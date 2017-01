Horb a. N. Welche Spielhalle wird verboten?

Sehr clever: Offenbar gibt es einen Betreiber, der sich genau darauf eingestellt hat, dass eine Spielhalle auf dem Hohenberg verboten wird. Er will, so bestätigen mehrere Quellen dem Schwarzwälder Boten, in der Ziegelhütte Talheim, die direkt am Kreisel hinter dem berüchtigten Bahnübergang liegt, ein Etablissement eröffnen. Auch kein schlechter Standort – er ist gut vier Kilometer von den beiden Spielhallen auf dem Hohenberg entfernt.

Das bestätigt auch das Rathaus: "Bis zu dem oben genannten Stichtag am 29. Februar 2016 sind bei der Stadtverwaltung Horb sechs Anträge für eine Spielhallenerlaubnis nach § 41 LGlüG eingegangen. Davon betreffen fünf Anträge bereits bestehende Spielhallen im Gewerbegebiet auf dem Hohenberg und eine Spielhalle an der Landesstraße 370 bei Grünmettstetten."

Die Novolino-Spielhalle auf dem Hohenberg wird von Extra Games aus Pfullendorf betrieben. Vermieter ist der Talheimer Karl-Heinz Fink. Er sagt: "Das mit der Spielhalle in der Ziegelhütte habe ich auch schon gehört. Damit habe ich aber nichts zu tun. Ich gehe aber davon aus, dass das Rathaus wahrscheinlich die Spielhalle in meinen Räumlichkeiten untersagen will."

Fakt ist, so hatte Horbs Fachbereichsleiter für Recht und Ordnung, Wolfgang Kronenbitter, schon früher bestätigt: Die Novolino-Spielhalle hatte ihre Erlaubnis erst nach dem im Landesglückspielgesetz genannten Stichtag – dem 18. November 2011 – bekommen.

Beim Betreiber, der Extra Games in Pfullendorf, ist man aber zuversichtlich. Eine Mitarbeiterin: "Unser Antragsverfahren läuft. Wir gehen davon aus, dass wir alle drei Konzessionen über den Stichtag hinaus weiter bekommen. Die Stadt hat sich noch nicht dazu geäußert – weder positiv noch negativ."

Doch auch das "Magic Casino" könnte es treffen. Denn: Im Jahr 2011 wurden sechs Konzessionen für zwei Spielcenter erteilt – und die haben jeweils drei Spielhallen. Klartext: Auch beim "Magic Casino" könnten Spielhallen im Gebäude wegfallen. Im Gesetz heißt es, so der Rathaussprecher: "Eine Spielhalle in einem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen (zum Beispiel in einem gemeinsamen Gebäudekomplex) ist ausgeschlossen."

Und das heißt für die Stadt: Weniger Einnahmen. Der Rathaussprecher: "Die Stadtverwaltung schätzt allerdings, dass im Jahr 2016 ein Spitzenwert von rund 700­ 000 Euro erreicht werden wird." Die genaue Höhe kenne man noch nicht, da man noch auf die Einnahmen des letzten Quartals warte.

Übrigens: Wer zum "Zocken" lieber in eine der Horber Gaststätten geht, der hat auch in Zukunft bei der Auswahl seiner Spielautomaten nichts zu befürchten, wie auch der Rathaussprecher bestätigte.