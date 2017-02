Horb a. N. Weitere Gruppenangebote

Der Erfahrungsaustausch stehe im Mittelpunkt. "Es wird darüber gesprochen, wie die OP war, ob die Nebenwirkungen aufhören, aber es werden auch Tipps gegeben." Beispielsweise, klärt Volk auf, sei die Grapefruit das schlechteste, was man während einer Chemotherapie zu sich nehmen könne. In der Infobroschüre heißt es: "Vor dem Hintergrund unserer gesammelten Erfahrungen helfen wir Betroffenen, ihren persönlichen Weg im Umgang mit der Krankheit zu finden."

Die Treffen seien aber nicht nur vom Schleier der Krankheit verhangen. "Es ist auch lustig bei uns", so Volk. Sie erinnert sich beispielsweise daran, dass Beatrix Oberle, Ärztin aus Eutingen, Lachyoga mit der Gruppe gemacht hat. "Das kam sehr gut an." Viele der Betroffenen wollten schließlich nicht andauernd über die Krankheit reden – auch wenn das natürlich unumgänglich sei. Daher stehen auch Vorträge von Ärzten, Sozialberatern und Kräuterexperten auf dem Programm der Selbsthilfegruppe für dieses Jahr.

"Die Betroffenen werden immer jünger. Das ist erschreckend", sagt Sidonia Volk und sie ergänzt: "Brustkrebs kommt bei den Betroffenen in unserer Gruppe tatsächlich am häufigsten vor." Daniel Zips, Chef der Radioonkologie in Tübingen, erklärt: "Mehr als 200 Arten von Krebs sind bekannt. Vier davon kommen am häufigsten vor: Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs." Auch das Krebsregister Baden-Württemberg bestätigt das für den Kreis Freudenstadt: Bei Frauen im Kreis Freudenstadt war Brustkrebs für die Erstdiagnose in den Jahren 2013 und 2014 mit 171 Fällen – das entspricht 36 Prozent aller Krebserstdiagnosen – die häufigste Krebsart. An zweiter Stelle folgt Darmkrebs (65 Fälle), an dritter Stelle Lungenkrebs (33 Fälle). Bei den Männern im Kreis Freudenstadt liegt Prostatakrebs mit 25 Prozent der Erstdiagnosen (146 Fällen) vorne. An zweiter Stelle kommt Darmkrebs (91 Fälle) und Lungenkrebs liegt auf Platz drei (59). Die Zuständigen des Krebsregisters weisen auf eine gewisse Unsicherheit der Zahlen hin: Es sei möglich, dass nicht alle Erkrankungen erfasst wurden.

Weitere Informationen: Im Internet unter www.frauenselbsthilfe.de oder per E-Mail an sindi.volk@t-online.de, Telefon 07451/87 24

Männerselbsthilfe nach Krebs Jeden letzten Freitag im Monat, 17 Uhr, Raum des DRK Freudenstadt, Hirschkopfstraße 18, Freudenstadt. Kontakt: Manfred Bökenschmidt, Telefon 07442/121049.

Frauenselbsthilfe nach Krebs, Freudenstadt Jeden ersten Mittwoch im Monat, 18.30 Uhr, Kreisgeschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes, Hirschkopfstraße 18, Freudenstadt. Kontakt: Andrea Kübler, Telefon 07446/2676.

Sport nach Krebs Jeden Freitag außer in den Ferien, von 18 bis 19 Uhr, ASV-Heim beim Hallenbad, Horb. Kontakt: Viola Köhler, Telefon 0157/38 25 53 63.

Weitere Gruppen Das Südwestdeutsche Tumorzentrum CCC vermittelt Kontakt, Telefon 07071/ 298 52 35, E-Mail tumorzentrum@med.uni-tuebingen.de