Horb a. N. Weihnachtsüberraschung fürs THW Horb

Die THW-Helfervereinigung unterstützte die Arbeit des Ortsverbands durch die Förderung des Helferausflugs nach Köln. An diesem Ausflug nahmen 15 Helfer zum Teil mit Angehörigen teil. Weitere Schwerpunkte waren die Unterstützung am Festwochenende, am Helferfest und bei der Weihnachtsfeier. Für diese Unterstützung dankte die Ortsgruppe den Verantwortlichen der Helfervereinigung.

Bevor das Büfett eröffnet wurde, gab der Ortsbeauftragte noch eine große Weihnachtsüberraschung bekannt: Der Ortsverband Horb bekommt dieses Jahr noch einen neuen Mannschaftslastwagen für die Fachgruppe Beleuchtung. Dieser wurde am 17. Dezember durch Rainer Goller, Benjamin Heller und Sebastian Schwartz in Elze bei Hildesheim abgeholt. Die Fahrer und das Fahrzeug wurden von sechs weiteren Helfern abends vor der Unterkunft mit viel Applaus empfangen.

Übrigens: Interessenten sind beim THW immer willkommen. Die aktiven Helfer haben ab 11. Januar 2017 immer mittwochs von 19.30 bis 22 Uhr Dienst, die Jugendgruppe trifft sich immer freitags ab 13. Januar von 18 bis 21 Uhr.