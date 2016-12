Horb a. N. Weihnachtsmusik, Glühwein und Shopping

Am Freitag, 9. Dezember, ab 19 Uhr ist die ganze Stadt voll mit weihnachtlicher Musik. Orgelmusik in der Stiftskirche, Bläser, Chor, Gitarrenspiel auf dem Marktplatz, weihnachtliche Klänge in der Hirschgasse und auf dem unteren Markt. Dazu gibt es in (oder vor den Geschäften) Glühwein. Das heißt: Ein Mix zwischen einem besinnlichen Weihnachtsmarkt, Shopping-Event und passender Musik in den historischen Straßen und Punkten unserer schönen Stadt. City-Manager Thomas Kreidler: "Das ist eine neue Aktion. Der Horber Handel will relativ nahe dran an Weihnachten ein Zeichen setzen."

Denn – so der Veteran im City-Marketing, der in den 2000ern schon mal HGV-Vorsitzender war: Ursprünglich wurde der Horber Advent –­also der jetzige Weihnachtsmarkt auf dem Flößerwasen – bewusst auf den ersten Advent gelegt, damit man nach den damaligen Gesetzen gleich einen verkaufsoffenen Sonntag (der musste damals im November liegen) dazu kombinieren kann.

Das Konsumverhalten der Horber (und auch der Deutschen) hat sich aber verändert: Liegt der erste Advent noch im November, sind die Umsätze im Handel nicht so stark. So meldet der Handelsverband Nordrhein-Westfalen, dass die Nachfrage am ersten Advents-Wochenende insgesamt noch nicht so stark gewesen sei. Das erste Wochenende stand eher "im Zeichen des Guckens". Ein Phänomen, welches auch die Kunsthandwerker auf dem Horber Weihnachtsmarkt berichtet hatten.