Horb a. N. Weihnachtsgeschichte als Musical

Die Livemusik mit zwei Akustikgitarren, Saxophon, Trommel und Gesang gehört ebenso dazu wie Krippenfiguren, Tanz und viele Weihnachtslieder. Die Kinder können die Weihnachtslieder mitsingen und an Aktionen teilnehmen.

Zum Inhalt teilt das Teatro mit: "Vor vielen vielen Jahren lebte in der kleinen Stadt Nazareth eine junge Frau. Ihr Name war Maria. Maria hatte einen jungen Mann sehr lieb, sein Name war Josef. Eines Tages hatte Maria ein wunderbares Erlebnis. Sie hörte eine Stimme, die sagte: ›Maria, ich begrüße dich, hab keine Angst! Du wirst bald ein Kind bekommen, einen Sohn, er soll Jesus genannt werden.‹"

Es singen die Darsteller von Engeln, von der Reise durch die Wüste und der Ankunft in Bethlehem. Das Ganze wird theatralisch umgesetzt, und dazu gehören die Suche nach einer Herberge, die Entdeckung des Weihnachtssterns, die Begegnung mit Hirten und Schafen und das Erlebnis der Geburt des Christuskinds. "Und das alles erleben wir, weil sich die Welt sehnt und auf ein Kind wartet: Schwarz, weiß, gelb, niemand weiß es, aber auf ein Kind, das gedeiht und Tränen zum Lachen bringt, Hass zu Liebe, Krieg zu Frieden und alle zu Nachbarn macht, Not und Elend werden für immer vergessen sein."