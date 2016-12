Horb a. N. Weihnachtsgeschenk für Michael Grüber

Ein Ritterschlag für Musikarbeit von Michael Grüber

Anfang November erhielt Grüber dann eine E-Mail von Schneider: "Lieber Michael Grüber, sitze also an ›Nathans Traum‹ und werde es nächste Woche fertig haben. Liebe Grüße, Enjott Schneider."

Ein Ritterschlag für die Musikarbeit von Michael Grüber, denn Enjott Schneider hat auch jede Menge ergreifender Filmmusik geschrieben: Egal ob "Herbstmilch", "Stalingrad" oder "Schlafes Bruder", für den "Tatort" oder die Serie "Das Moppel-Ich" – der Aufsichtsratschef der Gema ist in allen Genres als Komponist unterwegs und Präsident des deutschen Komponistenverbandes. Er schrieb auch das Musical "Nullvier – keiner kommt an Gott vorbei" zum 100. Jubiläum des Fußballvereins FC Schalke 04. Auch Prinzessin Diana wurde mit "Diana – cry for love" ein musikalisches Denkmal gesetzt.

Und jetzt "Nathans Traum" für Michael Grüber und Ahmad Almir, der inzwischen an der Pop-Akademie in Mannheim studiert. Wie kam er darauf? Enjott Schneider: "Michael Grüber kenne ich schon lange, da ich ja in der Orgelszene als Komponist sehr aktiv bin. Für Michael habe ich auch schon zum Albert-Schweitzer-Jahr ein Werk für Orgel und Djembee geschrieben, ›African Patchwork‹, was schon fleißig von vielen gespielt wurde. So kam seine Anfrage, ob ich nicht auch was für Oud und Orgel schreiben würde. Und er brachte sozusagen Ahmad mit ins Spiel, was ich freudig aufgriff. Die Besetzung Orgel und Zupfinstrument ist eine der schönsten Kombinationen, weil durch attack und sustain einer Saite der Orgelton infiziert wird und zu leben beginnt."

Auch der Titel des Werkes hat einen Hintergrund. Schneider: "Er leitet sich von Nathan, der Weise ab, der Parabel von Gotthold Ephraim Lessing, der dem Humanismus und Toleranzgedanken der Aufklärung ein grandioses Denkmal errichtet hat. Quintessenz der Parabel ist die Erkenntnis, dass die Weltreligionen Islam, Judentum und Christentum in ihrem Kern identisch sind. Lessings Version ist zu einem Schlüsseltext der Aufklärung geworden. In diesem Sinne werden in ›Nathans Traum‹ die Oud als zentrales arabisches und die Orgel als zentrales christliches Musikinstrument auf Augenhöhe gegenübergestellt und verkörpern in ihrem facettenreichen Dialog ein so subtiles wie überraschendes Miteinander. Beide Kulturen nähern sich an und beginnen in ihren Konturen sowohl zu verschwimmen wie aber auch – paradoxerweise – sich zu verfestigen."

Schneider bezeichnet sich selbst als Schwarzwälder. Er hatte 1969 an der Musikhochschule Freiburg studiert, arbeitete ab 1975 als Kirchenmusiker in Hinterzarten und wird im Mai mit der Uraufführung des Luther-Kaleidoskop beim Schwarzwald-Musikfestival vertreten sein.

Grüber: "Im Januar werde ich anfangen, mit Ahmad zu üben. Das wird sicherlich nicht leicht für ihn, denn bei der Komposition von Enjott Schneider muss jede Note bis zu einem Tausendstel exakt gespielt werden. In seiner Musikkultur, das habe ich beim Einstudieren der bisherigen Stücke gemerkt, läuft es anders. Das wird eher improvisiert und ›frei Schnauze‹ gespielt."