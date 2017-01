Horb a. N. Wastecooking in der Realschulküche

Ho rb. Klassenlehrer Martin Kutnjak führte im Unterricht über einige Wochen hierzu ein kleines Projekt durch, das sich an dem diesjährigen Rahmenthema der Deutsch-Abschlussprüfung an Realschulen "Ernährung heute – zwischen Mangel und Überfluss" anlehnte. Er sensibilisierte seine Schüler dahingehend, mit Lebensmitteln sorgfältiger, vernünftiger, nachhaltiger und ethischer umzugehen. Zum Abschluss des Projekts kochte die gesamte Klasse gemeinsam aus Lebensmitteln, die für gewöhnlich aussortiert werden, weil sie das Mindesthaltbarkeitsdatum an diesem Tag erreichten oder ästhetische Mängel aufwiesen, ein wunderbares, schmackhaftes Abendessen.

Die beiden Lebensmittelgeschäfte Norma und Real aus Horb stellten hierfür sehr gerne sämtliche Lebensmittel wie Fleischwaren, Obst und Gemüse sowie Molkereiprodukte zur Verfügung und betonten gleichzeitig ihr Bedauern darüber, dass so viel an eigentlich guter Ware tagtäglich weggeschmissen würde. Gerne also unterstützten sie das kleine Projekt und angesichts der Qualität und Masse an gespendeten Lebensmitteln staunte der Schüler Markus nicht schlecht: "Das haben Sie alles bekommen? Heftig! Das ist doch noch alles gut!" Und Roy gab zu bedenken: "Wenn man überlegt, das waren nur zwei Läden und 30 Leute werden problemlos satt." Für Pascal war es "super, dass die beiden Geschäfte hierbei mitgespielt haben".

Klassenlehrer Kutnjak ging es schlichtweg darum, seinen Schülern zu vermitteln, welchen Stellenwert Lebensmittel in der Gesellschaft einnehmen sollten und dass man mit ihnen besonnen und vertretbar umzugehen habe. Und das kam an. Kerem fand die Aktion "ziemlich cool und vernünftig" und Francesco meinte, er habe "heute etwas fürs Leben gelernt". Zudem betonte Dominik, dass diese Aktion nicht nur großartigen Spaß bereite, sondern auch die Klassengemeinschaft stärke. Und das sah man deutlich am Resultat.