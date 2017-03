Horb a. N. Wasserkraftanlagen als Ärgernis

Da der Fischereiverein Horb bis zur Wahl keinen Schriftführer hatte, veranschaulichte Vorsitzender Werner Häußler mit Fotos die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dazu gehörte das Sommerfest, die Teilnahme am Ferienprogramm in Horb und das Abfischen.

Mediale Aufmerksamkeit, von den Zeitungen über das Radio, bis hin zum Fernsehen erhielten die Fischer durch das Thema Tretboot und Stocherkahnfahrten beim alten Freibad in Horb. "Das hat uns von März bis Ende Juni beschäftigt", erklärte Häußler, dass dieses Thema ihm ein großes Anliegen sei hinsichtlich des Natur- und Gewässerschutzes.

Jugendleiter wünscht sich mehr Beteiligung

Die Einigung auf eine Hausordnung am und im Wasser sei für ihn ein kleiner Erfolg. Ärgerlich seien dagegen der Umgang mit Schwarzfischern und die zahlreichen Wasserkraftanlagen, die "wie Pilze aus dem Boden sprießen" würden.

Gegen die Änderung der Fischtreppe im Mühlkanal habe er bereits sein Veto eingelegt, er wolle dieses Jahr aber nochmals nachhaken. Ebenso wolle der Verein das Projekt "Fischfauna und Fischerei Oberer Neckar" des Regierungspräsidiums Tübingen, bei dem in den kommenden Jahren einiges für die Natur und somit für die Fische getan werden soll. Daher empfahl der Vorsitzende: "Wir sollten uns einbringen, wenn die Netze aufgestellt werden."

Mehr Beteiligung wünschte sich auch Jugendleiter Alexander Schulz, dessen Bericht Werner Häußler vortrug. Die 15 Jugendlichen hätten sich an zahlreichen Treffen an Gewässern rund um Horb eingebracht und waren beim Fischen erfolgreich. Das Zeltlager fand am Dommelsberger Weiher statt.

Wie erfolgreich die erwachsenen Mitglieder waren, verdeutlichte Fischmeister Paul Horvath. Er zählte von der Bachforelle, den Aalen bis zu Eschen zahlreiche Fischarten, die an den unterschiedlichen Gewässern gefangen wurden. Insgesamt wurden 2185 Fische mit einem Gesamtgewicht von 1074 Kilogramm gefangen. Eingesetzt wurden am Neckar und Dommelsberger Weiher vermehrt Karpfen und Schleien.

Trotz rückgehender Mitglieder und der damit ausbleibenden Beiträge verzeichnete Kassierer Daniel Bruno ein Plus, da der Fischereiverein Veranstaltungen wie das Frühlings- und das Sommerfest ausrichtete. Das Sommerfest werde aufgrund der Ritterspiele auf den 27. und 28. Mai verschoben.

Die Einnahmen erhöhten die Neckarputzete, Spenden und Zuschüsse. So konnten nötige Anschaffungen wie ein Gefrierschrank, eine Registrierkasse und ein Mäher angeschafft werden.

Für das laufende Jahr seien zahlreiche Termine wie die Teilnahme am Ferienprogramm sowie die Ausrichtung des Sommerfests geplant.

Ehrung

Für besondere Verdienste im Vorstand und langjährige Mitgliedschaft beim Fischereiverein Horb wurde Gerhard Munding geehrt. Vorsitzender Werner Häußler lobte sein Engagement: "Du bist eine wichtige Stütze im Verein." Neun Jahre als stellvertretender Vorsitzender seien keine Selbstverständlichkeit. Für sein großes Engagement erhielt das scheidende Ausschussmitglied die silberne Ehrennadel.

Geehrt für sein Engagement im Vorstand wurde auch Alexander Schulz, der nach drei Jahren als Jugendleiter das Amt des Kassierers übernimmt.

Wahlen

Wiedergewählt wurden Vorsitzender Werner Häußler, Fischmeister Paul Horvath, Gewässerwart Jürgen Heyn, juristischer Berater Andreas Arndt, Arbeitsdienst-Leiter Wolfgang Fischer, stellvertretender Arbeitsdienst-Leiter Jens Junghanns.

Neu gewählt wurden Kassierer Alexander Schulz, Schriftführerin Manuela Wegener, stellvertretender Gewässerwart Erich Klink, Jugendleiter Rainer Fischer und Pressesprecher Berthold Schlotter.

Unbesetzt blieb das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.