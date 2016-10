Horb a. N. Wasen-Wahnsinn: Super-Ossi hat Geburtstag

Das Wochenende vor seinem 37. Geburtstag wird Familienvater "Ossi" gleich dreifach in Erinnerung behalten: Sonntagmorgen um 4 Uhr gibt seine Rivalin Sabrina Janeczek in der Gondel des "Wasen-Wahnsinns" von Antenne 1 auf. Knapp einen Tag und eine Stunde später klingelt der Wecker – Günther muss zu Nadja Gontermann und Oliver Ostermann in die Morgenshow, um den 10.000 Euro Scheck abzuholen. Und ein Tag später – also heute – ist sein Geburtstag. Und er wird beim Notar seinen Vertrag für ein Baugrundstück in Barbel-West unterschreiben. Hier plant er ein Haus – und einen Pool für seine beiden Töchter.

Der Lohn für neun Tage in einer 1,80 mal 1,60 kleinen Gondel. Nicht nur schlafen auf dem harten Metall, sondern auch Dauerbeschallung mit gnadenlos "Atemlos" von Helene Fischer. Platzangst-Feeling mit immer mehr Getränkekisten, die in der Gondel gestapelt wurden. Und zum Schluss Dauer-Vorlesung aus dem Stuttgarter Telefonbuch.

Klar, dass die Morgenshow-Moderatoren begeistern vom "Wasen-Wahnsinnigen" aus Horb-Talheim sind. Nadja Gontermann: "Wer das durchhält – Respekt. Ossi ist mein Krieger bis zum Schluss." Oliver Ostermann: "Als Vater von zwei Kindern weiß ich, wie hart es für Ossi war, so lange ohne seine Familie auszuhalten." Für ihn das härteste: Das Schlafen nur im Schlafsack auf dem harten Metall. Der beliebte Moderator: "Ich hätte nicht einen Tag in der Gondel ausgehalten."