Horb a. N. Wasen-Wahnsinn: Lucia vertreibt ersten Mann aus der Gondel

Am Samstagabend gegen 22 Uhr reichte es Thomas Goretzky aus Neckarrems: Er klopfte an die Tür der Gondel im Riesenrad "Sky Lounge Wheel" auf dem Cannstatter Wasen: "Ich gehe." Der Grund: Das Dauerfeuer an Worten, welches die Rottenburgerin der 1,80 mal 1,60 Meter kleinen Kabine von sich gibt, ging ihm einfach auf die Nerven. Der Remsecker: "Mit ihrem Humor hat sie mich in den Wahnsinn getrieben!"

Geld für Hochzeitskleid und Flitterwochen

Antenne 1-Sprecherin Vanessa Kunz: "Er hat es einfach nicht mehr ausgehalten!" Und damit hat Lucia, die mit ihrem Geld sich ein maßgeschneidertes Hochzeitskleid und Flitterwochen leisten will, ein wichtiges Ziel erreicht: Der erste Konkurrent ist geschlagen!