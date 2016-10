Horb a. N. Wasen-Wahnsinn: Lucia und Ossi halten weiter durch

Für Lucia war das ein Schock. Die selbstständige Modedesignerin: "Am Anfang war ich schockiert, als ich diesen Vorwurf gehört habe. So etwas habe ich noch nie in meinem Leben von jemanden gehört. Doch ich glaube, dass war nur eine Ausrede. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass Tom sehr ruhig war. Er hat wohl vorher gar nicht realisiert, was hier in der Gondel passiert."

Auch der Talheimer Thomas "Ossi" Günther nimmt sie in Schutz: "Wir drei hier sind schon auf der selben Welle. Bis auf heute – da ist Sabrina unsere kleine Außenseiterin: Sie mag Helene Fischer, Lucia und ich überhaupt nicht."

Und? Wie ist die Stimmung so nach fünf Tagen – zur Halbzeit? Immerhin: Wer am längsten durchhält, kassiert 10.000 Euro beim "Wasen-Wahnsinn" von Antenne 1. Ossi: "Wir lästern schon untereinander: Im Gefängnis haben sie es besser. Die haben ein Bett, eine Toilette – nur das Essen ist hier beim Wasen-Wahnsinn definitiv leckerer als im Knast."

Immerhin: Der Talheimer hat sich bisher als Gentleman erwiesen. Ossi: "Ich habe immer unten auf dem Boden geschlafen. Auf den Bänken ist es für die Mädels doch etwas bequemer." Doch angesichts der Sing- und Tanz-Vorführung von Sabrina überlegt sich der Anlagenführer, ein Stück Härte zuzulegen: "Ich glaube, heute nacht muss Sabrina nach unten."

Halbzeit im Wasen-Wahnsinn

Die Halbzeit. Trotz der "Atemlos"-Dauerschleife ist der Talheimer gut drauf. Kein Wunder. Am Riesenrad hängt ein handgemaltes Transparent: "Ossi, halt durch. Wir trinken auf Dich." Thomas Günther: "Gestern durften Besucher in die Gondel steigen. Meine Schwester, mein Schwager und mein Onkel sind extra aus Leipzig die 600 Kilometer hergefahren, um mich zu besuchen. Das war das absolute Highlight für mich." Lucia: "Auch meine Familie durften einsteigen. Das gibt mir echt Kraft."

Denn: Inzwischen wird der Wasen-Wahnsinn langsam unbequem. Nachts ist es kalt, auch tagsüber bleiben die Fenster meistens zu. Lucia: "Wenn du dann die zehn Minuten Pinkelpause hast, dann merkst du, wie müde du eigentlich bist. Und durch die ewige Gondelfahrerei hat man das Gefühl, dass der Boden unter einem schwankt." Ossi ergänzt: "Das ist, als ob Du beschwipst bist – nur ohne Alkohol."

Trotzdem – die beiden Neckartäler wollen bis zum Schluss durchhalten. Lucia und Ossi heben den Daumen: "Ich weiß, wir schaffen die Challenge!" Aus der "Schnarch-Connection" der Neckartäler, die Antenne-1-Moderator Andy Dangel vermutet hatte, wurde übrigens nichts. Lucia: "Ossi hat kaum geschnarcht, ich auch nicht."

Teilen gibt es dann übrigens nicht, falls der Talheimer und die Rottenburgerin wirklich bis zum Schluss durchhalten sollten: Laut den Spielregeln entscheidet dann das Los.