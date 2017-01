Horb a. N. Was tun, wenn die Arthrose zuschlägt?

Patrick König: "Wir haben drei Bausteine für den Bewegungsteil zusammengestellt: Ein Heimtraining, was ganz gut ist. Aber irgendwann ist man hier mit den Reizen am Ende. Deshalb sollte man dann in ein Gerätetraining einsteigen." Sein Bruder Michael: "Man muss nicht unbedingt drei Stunden ins Fitnessstudio, um etwas gegen die Arthrose zu tun. Auch mit Heimtraining kann man viel erreichen."

Doch wie schreibt man ein Buch? Auch das war für die König-Truppe ungewohnt. Michael: "Das Schreiben an sich war schon das größte Problem. Vor allem so, dass es jeder versteht. Für uns wäre es leichter gewesen, ein Fachbuch zu schreiben." Patrick: "Das hat uns viele schlaflose Nächte bereitet, ehe alles zusammengepasst hat."

Im Oktober wurden noch die passenden Bilder für das Buch produziert. Und jetzt ist es fertig und wird ab heute, 9. Januar, im Handel erhältlich sein.

Das ist aber nur das erste Projekt von Bach und seiner "König-Truppe". Der Ernährungscoach: "Wir setzen uns jetzt die nächsten Wochenenden zusammen und wollen ein Konzept für das betriebliche Gesundheitsmanagement fertig stellen. Dort gibt es eine riesige Nachfrage, und die wollen wir von Horb aus decken."

In diesem betrieblichen Gesundheitsmanagement sollen einmal Experten die Arbeitsplätze genau nach ergonomischen Gesichtspunkten untersuchen. Und die Königs dann passende Übungen entwerfen, mit denen Haltungsschäden oder sonstige Beschwerden bei den Arbeitskräften zu vermeiden. Sven Bach: "Wir wollen versuchen, die vielen Mittelständler in der Region aufzuwecken. Ich mache ohnehin schon viel in dem Bereich und möchte mit den Königs zusammenwachsen. Dabei ist beispielsweise an Sitzschulungen oder Ernährungsberatungen gedacht. Damit das, was wir hier gemeinsam in der Kaserne gestartet haben, auch den Namen Gesundheitszentrum verdient." Und er erwähnt natürlich noch, dass die Firmen mit einem guten Gesundheitsmanagement auch Geld sparen können, weil gesunde Kollegen natürlich weniger krank sind.

Das Buch: "Der Gesundheitskurs Arthrose", Sven Bach, Patrick und Michael König, Humboldt Verlag, 152 Seiten, ca. 90 Abbildungen, 19,99 Euro.