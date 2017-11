Horb a. N. Was tun gegen Hass und Menschenfeindlichkeit?

"Die extreme Rechte in Baden-Württemberg – Was können wir gegen Hass und Menschenfeindlichkeit tun?" lautet der Vortrag von Ellen Esen. Moderatorin des anschließenden Gesprächs ist Sarah Hepp, Referentin des Landesbüros Baden-Württemberg der Friedrich-Ebert-Stiftung in Stuttgart. Sie spricht auch die Einleitung.

Zum Inhalt des Vortrags informiert der Veranstalter, das Projekt Zukunft: "Die extrem rechte Szene in Baden-Württemberg befindet sich im Umbruch. Während die Bedeutung der NPD nicht nur in Baden-Württemberg kontinuierlich schwindet, ist gleichzeitig zu beobachten, dass junge, rechtsextreme Kleinstparteien und Rechtspopulisten an Zulauf gewinnen.

Gleichwohl stagniert der harte Kern des organisierten Rechtsextremismus. Dies wäre eine gute Nachricht, wenn nicht parallel dazu eine Radikalisierung stattfinden würde. Die Zahl rechtsextremistischer Gewalttaten ist nicht nur in Baden-Württemberg sprunghaft gestiegen. Was bedeutet diese Entwicklung? Wie können wir damit umgehen?"