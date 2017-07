Horb a. N. Was ist bloß mit den Realschul-Buben los?

Horb. Auf einer Erhöhung auf der Bühne waren in englischer Sprache zwei Sätze zu lesen, die für diesen Abend, aber auch für den weiteren Lebensabschnitt der Absolventen Motto sein könnten. "Follow your dreams" und "A smile is the prettiest thing you can wear". Folge deinen Träumen. Ein Lachen ist das Schönste, das du tragen kannst. Zur Eröffnung spielte das Schulorchester, verstärkt durch ehemalige Realschüler, unter Leitung von Andreas Pschibul.

Rektor Heiner Kist sprach in seiner Begrüßung von der erfolgreichen Prüfung der Mittleren Reife. Jetzt sei es Zeit, einen Zwischenstopp einzulegen, tief durchzuatmen und einen kleinen Rückblick auf das Geschaffte zu machen. "Ihr könnt zurückblicken auf viele Freundschaften und viele schöne Momente und Stunden. Ihr wisst auch, dass ihr euch nicht ausruhen dürft, sondern schon wieder nach vorne schauen und die Zukunft planen müsst." Kist sprach die Hoffnung aus, dass die Kolleginnen und Kollegen die Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet haben, um Entscheidungen für die weiteren Jahre zu treffen. Die Angebote seien heute sehr vielfältig, die Auswahl der Lehrstellen wird immer schwieriger, und auch eine Schullaufbahn ist nicht mehr sehr leicht zu planen, so Kist. Er sprach die Hoffnung aus, dass die Absolventen ihre Talente und Fähigkeiten erkennen, diese richtig einschätzen und daraus das Beste machen. Seid mutig, wagt etwas, seid nicht zu berechnend und folgt manchmal auch dem Bauchgefühl.

Macieje Engel und Lena Constantin sprachen für die SMV. Alle freuen sich jetzt auf das Ende eines Lebensabschnittes. Sie sprachen auch den Dank an die Eltern für deren Unterstützung aus.