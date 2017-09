Horb a. N. Was geschah nach 1945 mit den Konzentrationslagern in der Region?

Die Tagung richtet sich an alle geschichtlich interessierten Menschen, an Pädagogen an weiterführenden Schulen, an Schüler, Studenten, Gemeinderäte und kirchlich engagierte Menschen. Die Tagung soll Möglichkeiten aufzeigen, wie sich die Beschäftigung mit unserer jüngeren Geschichte einbinden lässt in die Verteidigung und Vertiefung unserer demokratischen Gesellschaft. Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Die Tagung wird am Vormittag durch einen grundlegenden Vortrag von Jens-Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten, eingeleitet. Wagner wird sich mit der Erinnerungskultur in Deutschland von 1945 bis in die 1990er-Jahre beschäftigen.

Danach folgen kurze Vorträge von Historikern aus der Region, die die Geschichte der oft schwierigen Entstehung der Gedenkstätten und Gedenkpfade in Haiflingen-Tailfingen (Referent Volker Mall), im Eckerwald (Referent Gerhard Lempp), in Bisingen (Referentin Doris Astrid Muth), in Balingen (Referent Michael Walter) und im Schiefererlebnis Dormettingen (Referent Immo Opfermann) darstellen.