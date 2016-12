Horb a. N. Was des Ritters Stimme in den Wind flüstert

Das alles hatte Joachim Lipp in seinen Recherchen herausgefunden. Dabei stieß er auch auf dunkle Seiten dieser Familiengeschichte: Nachdem Johann Liesch des Ehebruchs und einer von ihm veranlassten Abtreibung beschuldigt worden war, nutzte der Horber Magistrat 1588 diesen Fehltritt, um mit Hilfe des Spitals in den Besitz der Hornau und der dazugehörigen Ländereien zu gelangen. Vier Jahre später verkaufte der Spital das Hornaugut aber bereits wieder an dessen Sohn Hans Jakob Liesch, während das Ackerland hingegen an Horber Bürger veräußert wurde. Hans Jakob Liesch von und zu Hornau ließ das Weiherhaus 1594 mit einer Mauer umfassen und übte von 1597 bis zu seinem Tod das Amt des Horber Obervogts aus. Das alles schilderte Lipp in seinen Recherchen von 2011.

Er berichtete auch über den Besuch Margit Liesches. "Völlig aus dem Häuschen" sei sie gewesen, als sie in der Liebfrauenkapelle dem in Stein gehauenen Obervogt gegenüberstand und auf dem vom Rottenburger Bildhauer Caspar Wegmann geschaffenen Grabstein ihr Familienwappen entdeckte. Sogar über die Bedeutung des Namens konnte der Horber Heimatforscher etwas herausfinden: "Das mittelhochdeutsche Wort Liesch leitet sich nämlich vom lateinischen lisca ab, mit dem Riedgräser bezeichnet wurden. Deshalb zeigt das Familienwappen auf einem Dreiberg drei Rohrkolben."

Schließlich zeigte Lipp seinen Gästen damals auch den Schurkenturm, wo er die Umrisse eines weiteren dramatischen Kapitels der Familiengeschichte schilderte: Euphemia Liesch, die Schwester des Horber Obervogts, war von Horber Bürgern als Hexe bezichtigt worden.

Jetzt, gute fünf Jahre später, berichtet Margit Liesche in der Herbstausgabe des vierteljährlich erscheinenden Literaturmagazins Chicago Quarterly Review über die Suche nach ihren Vorfahren. Liesche war der Mädchenname ihrer Mutter, die in Budapest lebt. "Obwohl ich meine Mutter nie nach Einzelheiten unserer ›Verbindung zum blauen Blut‹ fragte, wunderte ich mich doch immerzu über diese oft wiederholte Phrase", berichtet sie.

Des Rätsels Lösung führte nach Deutschland, wo sie eine Beschreibung des Familienwappens fand. "Mit diesem Hinweis fanden wir auf einer Website das Bild eines Grabsteins eines Edelmanns, Hans Jakob Liesch von Hornau, gestorben 1606." Dass er in Horb stand, war für Liesche eine Überraschung. Denn sie hatte immer in Ungarn nach ihren Vorfahren gesucht.

Eindrücklich schildert sie den Moment, als sie, geführt von Joachim Lipp, dem steinernen Bild ihres ritterlichen Vorfahren gegenüberstand. "In Rüstung gekleidet, hält er einen Amtsstab, gekrönt mit dem Familienwappen, auf das ich bei der Arbeit an meinem Schreibtisch so oft gestarrt hatte. Als ich die würdevolle Figur mit dem sorgsam getrimmten Bart studierte, fühlte ich einen Schauer der Ergriffenheit. Wir stammen von blauem Blut ab!"

Weiter schildert sie ihren Besuch des Schurkenturms. "An der Spitze angelangt, standen wir, wo einst Hans Jakob über die Landschaft blickte, die er bewachte. Ich stellte mir das Weideland vor, wie es damals war. Eine sanfte Brise küsste meine Wange, und eine Stimme – die meines ritterlichen Vorfahren? – schien zu flüstern: ›Wahrer Adel misst sich daran, wie man von anderen wertgeschätzt wird‹."

Weitere Informationen: www.margitliesche.com