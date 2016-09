Horb a. N. Warum sich gute Wärmedämmung doch lohnt

Anna Neumann, Expertin der Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur in Horb weist darauf hin, dass mit einer Wärmedämmung nicht nur Energie eingespart wird. "In einem gedämmten Haus sind die Innenseiten der Außenwände wärmer. Das führt zu einem besseren Raumklima", wird Neumann zitiert. Negativ in die Schlagzeilen gekommen seien Wärmedämmungen vor allem durch Schäden in Folge von Planungs- oder Ausführungsfehlern. "Richtig ausgeführt", wird die Expertin weiter zitiert, "verbessern Wärmedämmungen wirksam den Wärmeschutz des Gebäudes, ohne dass Mängel entstehen."

Wer sich für eine Dämmung entscheidet, sollte diese Maßnahme daher sorgfältig planen. Aus diesem Grund startet die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ab Ende September die Beratungsaktion "Wärmedämmung lohnt sich doch". Bis 30. November können Verbraucher einen Beratungscoupon auf der Internetseite www.vz-bw.de herunterladen. Mit Coupon ist die Beratung zur nachträglichen Wärmedämmung in den Beratungsstellen im Landkreis Horb kostenlos.

Im Rahmen der Beratung wird geklärt, ob eine nachträgliche Dämmung überhaupt in Frage kommt und welche Dämmmaßnahmen geeignet sind. Dazu erhalten Verbraucher erste Einschätzungen zu Kosten und Energieeinsparung. Darüber hinaus gibt es Empfehlungen zu weiteren vielleicht notwendigen Sanierungsmaßnahmen.