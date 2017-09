Horb a. N. Warten auf Bauland hat ein Ende

Horb-Dettensee. Albers: "Damit geht ein Traum in Erfüllung. Seitdem ich im Jahr 2004 Ortsvorsteherin geworden bin, haben wir für dieses Baugebiet gekämpft. Jetzt ist es endlich soweit – mein Herz schlägt sehr hoch!"

Es geht um zehn Bauplätze. Dettensee wollte sie schon seit 13 Jahren haben. Vor gut sechs bis sieben Jahren, so die Ortsvorsteherin, war es fast so weit: "Dann kam die Änderung in den Baugesetzen, dass die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung gehen soll." Und damit wurde Großenäcker wieder in die Warteschleife gezogen. Der Durchbruch kam dann, so Albers, als der Gemeinderat als Bedingung für die Erschließung gemacht hatte, dass 75 Prozent der Bauplätze verkauft sind.

Albers: "Das ging dann schnell innerhalb der Ausschreibungsfrist. Acht der jetzigen Käufer sind in der Zwischenzeit schon weggezogen und kommen jetzt wieder." Und Anfang des Monats startete jetzt die Erschließung. Sie kostet 858 000 Euro. Im Mai 2018 soll es dann fertig werden.