Horb a. N. Wanderung zum Besen

Mit dem Zug fuhr man nach Böblingen, um hier in die S-Bahn umzusteigen. Die Fahrt ging bis Esslingen. Hier begann die Wanderung. Zuerst ging es durch die Innenstadt, und man schaute sich die am Weg liegenden Kirchen an.

Die Frauenkirche konnte besichtig werden. Danach ging es in der Neckarhalde durch die Weinberge ständig, aber mäßig bergauf. Ein schöner Ausblick über die Stadt war die Belohnung. Durch die aufsteigenden Nebelschwaden wurde der Weitblick zur Schwäbischen Alb jedoch verhindert. Da man schon drei Stunden unterwegs war, wurde auf einer Anhöhe eine kurze Rast eingelegt. Bei ansteigenden Temperaturen führte der Weg nach Uhlbach durch Obstwiesen und Weinberge weiter. Den voll besetzten Besen erreichte die Gruppe vorzeitig um 13 Uhr, und man musste sich noch gedulden, um auf den reservierten Plätzen Platz nehmen zu können. Nachdem man sich mit Getränken und Essen versorgt hatte und man gestärkt war, wurde um 15.15 Uhr zum Aufbruch gerufen.

Manch einer wollte noch nicht aufbrechen, musste sich aber fügen. Die Rückfahrt erfolgte mit Bus und Bahn, und man erreichte so noch bei Tag den Heimatort Horb. Da der Wettergott es heuer gut mit der Gruppe meinte und einen sonnigen, warmen Herbsttag bescherte, war es eine gelungene Veranstaltung. Alle waren am Schluss zufrieden und dankten dem Wanderführer Günter Würmlin für den schönen Sonntag.