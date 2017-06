Horb a. N. Wanderern ist das Glück hold

Bei Göschweiler ging es in die Schlucht hinab, vorbei am Räuberschlösschen und der Stallegger Tanne bis zur Mündung des Rötenbach in die Wutach, ein idyllisches Stück Landschaft. Nun aufwärts in der urigen Rötenbachschlucht auf schmalen, aber schön zu begehenden Wegen, vorbei an Wasserfällen in einer beeindruckenden Flusslandschaft mit seiner Ursprünglichkeit.

Vom Ausgangspunkt bis nach Rötenbach hat die Gruppe sehr lohnende zwölf Kilometer zurückgelegt, der größte Teil der Talheimer ist den Weg nach Göschweiler auch noch gewandert und hat insgesamt fast 17 Kilometer zurückgelegt. Da man mit dem Wetter dann doch noch Glück hatte und die Strecke sehr gut gefiel, war die gute Stimmung der Teilnehmer bei der Abschlusseinkehr im sehr guten Hotel und Gasthof Hexenschopf in Löffingen zu spüren. Das Wanderführer-Ehepaar Rüdiger und Michaela Birnbaum hatte den Tag wieder perfekt organisiert und vorgewandert, teilt die Gruppe mit.

Die nächste Wanderung ist am Sonntag, 25. Juni, bei Schwarzenberg im Murgtal und führt vorbei am Verlobungsfelsen und hinauf zur schön gelegenen Panoramahütte. Wanderführer ist Bernhard Lohner