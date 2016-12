Horb a. N. Wandeln auf den Spuren des Hochadels

Ein gemeinsames Trainingswochenende auf der Burg Wildenstein bei Leibertingen war Ausgangspunkt für die Tänzerinnen und Tänzer der mittelalterlichen Tanzgruppe. In den alten Gemäuern fühlten sich die Mitglieder sichtlich wohl und konnten hier das bestehende Repertoire auffrischen und auch neue Tänze einstudieren.

Höhepunkt des Wochenendes war die zweistündige Sonderführung im Schloss Sigmaringen. Gemeinsam mit den passiven Mitgliedern wandelten die aktiven Tänzer – passend gewandet – auf den Spuren der ehemaligen Schlossherren und erhielten dank dem Kammerdiener Wilhelm eine Vielzahl an Einblicken in das damalige höfische Leben. Auch einige unterhaltsame Anekdoten wurde dabei zu Tage gebracht. und gemeinsam wurde in der Schlossküche auf das Jubiläum mit Sekt angestoßen.

Kammerdiener Wilhelm führte die Vereinsmitglieder auch in sonst nicht offene Bereiche des Schlosses und plauderte das eine oder andere Geheimnis der adligen Gesellschaft aus dem Nähkästchen. Abschließend wurden die gewandeten Tänzerinnen und Tänzer vor der beeindruckenden Kulisse des Schlosses zum gemeinsamen Fotoshooting gebeten.