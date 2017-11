Horb a. N. Wallfahrt nach Rom in Planung

Horb. Die Veranstaltungen wie Taizéfahrt, Erste-Hilfe-Kurs und vor allem die Großaktion "werde WELTfairÄNDERER" wurden alle sehr gut angenommen und waren ein Erfolg auf der ganzen Linie. Der WELTfairÄNDERER habe einiges bewegt im Denken der Schulen, der Teilnehmer, der Teamer und der vielen Kooperationspartner, heißt es im Bericht des BDKJ. Die BDKJ-Dekanatsleitung hofft, dass diese Woche eine nachhaltige Wirkung hat. Zusammen mit dem Fair-Trade-Lenkungskreis Horb will der BDKJ daran weiterhin aktiv mitarbeiten.

In einer Videobotschaft hat sich die BDKJ-Diözesanleiterin Alexandra Guserle an die Jugendlichen gewandt, sich für die Mitarbeit an der Aktion Zukunftszeit bedankt und auf die 72-Stunden-Aktion hingewiesen, die vom 23. bis 26. Mai 2019 in die nächste Runde gehen wird.

Bei der Jahresplanung für das Jahr 2018 steht vor allem die internationale Ministrantenwallfahrt nach Rom im Mittelpunkt der Aktionen. Mit mehr als 90 Jugendlichen will der BDKJ vom 29. Juli bis zum 4. August 2018 nach Rom fahren. Anmeldeformulare und Infos gibt es bei den jeweiligen Kirchengemeinden und unter www.bdkj.info/fds. Am 1. Dezember wird dazu für alle, die als Betreuer mitfahren wollen, ein Vorbereitungstreffen um 19 Uhr im katholischen Gemeindezentrum auf dem Horber Hohenberg stattfinden. Außerdem beschlossen die anwesenden Jugendlichen, dass sie 2018 eine Kanu-Tour und ein Open-Air-Kino anbieten und aktiv bei der Interkulturellen Woche in Horb mitarbeiten wollen.