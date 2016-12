Horb a. N. Walle Sayer erhält Basler Lyrikpreis

Die Preisverleihung findet im Rahmen des 14. Internationalen Lyrikfestivals Basel am Samstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr im Literaturhaus Basel statt. Die Laudatio hält die Lyrikerin und Autorin Claudia Gabler. Mit seinem bedachten Schreiben und dem ungekünstelten Blick auf das Einfache gelingt Walle Sayer eine Weltbetrachtung, die den Menschen hinter den Dingen hervortreten lässt, heißt es in der Bekanntmachung. Seine Gedichte würden den Leser mit ebenso reduzierten wie intensiven Fein- und Feinstarbeiten bestechen und eine schwebende Welt zeigen, die am helllichten Tag stillstehen darf.

Walle Sayer, 1960 in Bierlingen geboren, hat mehrere Gedichtbande und Prosagedichte veröffentlicht und wurde mit Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet, unter anderem mit dem Förderpreis der Hermann-Lenz-Stiftung und dem Thaddäus-Troll-Preis. Zuletzt erschienen von ihm ≪"Strohhalm, Stützbalken"≫ (Klöpfer & Meyer, 2013) und ≪"Was in die Streichholzschachtel passte" (Klöpfer & Meyer, 2016). Er lebt als Autor und Aushilfskellner in Dettingen und ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller.

Mit dem Basler Lyrikpreis zeichnen Lyriker von der Basler Lyrikgruppe (dieses Jahr Rudolf Bussmann, Wolfram Malte Fues, Claudia Gabler, Rolf Hermann, Simone Lappert und Kathy Zarnegin) jährlich das Werk eines Kollegen aus.