Horb a. N. Waldwoche im Kindergarten St. Leonhard

Pünktlich um neun machten sich die Kinder mit Rucksack, Eimer, Schaufeln, Becherlupen und sogar einem Mikroskop auf den steilen Aufstieg zur Schütte.

Oben angekommen, wurde erst mal ausgiebig gevespert, bevor es dann in das vom Revierförster für den Kindergarten ausgesuchte Waldstück ging. Jeder Morgen begann mit einer besonderen Aufgabe. So wurden zum Beispiel Baumrindenrubbelbilder gemalt, es wurden Stilleübungen gemacht, bei denen mit geschlossenen Augen auf die Geräusche des Waldes geachtet werden musste, oder ein Kind von einem anderen mit geschlossenen Augen durch den Wald geführt. Dabei war Vertrauen in denjenigen der führt gefragt.

Kleine Tiere wurden in den Becherlupen oder dem Mikroskop angeschaut, Pflanzen bestimmt, Vogelstimmen zugeordnet. Für die Ameisen haben die Kinder einen "Ameisenspielplatz" gebaut, mit Wippe, Rutsche und Pool , das alles aus kleinen Stöcken, Blättern, Tannenzapfen. Aus langen Stöcken entstand ein Tipi, in dem man sogar sitzen konnte.