Horb a. N. Vortrag: "Polizist und Christ"

Wolfgang Lehrke war über 40 Jahre Polizist in Baden-Württemberg, mehr als 30 Jahre davon in verschiedenen Leitungsfunktionen. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2012 war er 13 Jahre lang Leiter des Polizeireviers Oberndorf am Neckar. Ehrenamtlich engagiert er sich in der Vöhringer Kirchengemeinde und im Sulzer Bezirk. Zudem ist er seit mehr als 20 Jahren kommunalpolitisch als Vöhringer Gemeinderat und als Rottweiler Kreisrat aktiv.

Mit seinem Thema möchte Lehrke die vielfach als widersprüchlich angesehen Facetten seines Berufes und seiner geistlichen Orientierung darlegen und dabei auch die Herausforderungen skizzieren, heißt es in der Ankündigung. Anhand persönlicher Berufs- und Lebenserfahrungen wird er versuchen, die scheinbaren Widersprüchlichkeiten von Beruf und geistlicher Überzeugung aufzulösen.

Alle Männer sind dazu eingeladen. Es wird ein rustikales Vesper angeboten. Um den Abend vorbereiten zu können, ist eine Anmeldung unter Telefon 07443/­2 87 99 66 oder E-Mail info@vm-horb.de erwünscht.