Horb a. N. Vorplatz der Kirche bietet genügend Platz

Katrin Müller begrüßte nach den ersten Liedern alle Besucher im Namen der Altheimer Musikkapelle und auch Ortsvorsteher Andreas Bronner freute sich, dass so viele Altheimer den Weg zum "Spiel unterm Weihnachtsbaum" fanden.

Gerade solche Treffen sind in einer Zeit voll Unfrieden und Terror wichtig, und für Bronner ist es äußerst angebracht, dass sich die Menschen gegenseitig friedliche Weihnachten wünschen und tatsächlich auch ein ruhiges Fest erleben. Seine diesjährige Ansprache rundete er mit Weihnachtswünschen aus der Feder von Ulrich Peters ab.

Natürlich kam auch der Musikernachwuchs nicht zu kurz. Zwischen den Wortbeiträgen durften sie immer wieder beweisen, welch tolle Fortschritte sie schon an ihrem Instrument gemacht haben.

Passend zum Anlass und als besondere Weihnachtsgeschichte trugen Carolin Singer und Tina Scherrmann aus dem Jugendleiterteam die Geschichte vom kleinen, nicht besonders gut gewachsenen Tannenbaum vor, der seine ganz eigene Weihnachtsgeschichte erlebte. Eigentlich freute sich der kleine Baum, dass er als Mittelpunkt in der Wohnstube einer Familie über Weihnachten stehen darf, doch eine Kiefer machte ihm schon lange vor dem Christfest Angst, indem sie ihm sagte, dass er es zwar zwei Wochen bei den Menschen gut haben wird, dann aber auf den Häckselplatz kommt.

Aber die Menschen, die ihn aus dem Wald holten, gruben ihn samt Wurzel aus, und nach Weihnachten kam er in ihren Garten und durfte so noch viele Jahre mit den Menschen Weihnachten feiern. Soviel Glück hat nicht jeder Baum.

In Altheim freute man sich zumindest in der Nähe des Weihnachtsbaumes auf den Heiligen Abend und ließ sich von Jugendkapelle und Bläserklasse musikalisch mit "Jingle Bells" und Co. darauf einstimmen.