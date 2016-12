Horb a. N. Vor drei Jahren gegründeter ASC Betra entwickelt sich gut

In diesem Jahr feierte der ASC mit seiner Karateabteilung zehnjähriges Jubiläum. Es war kein Jubiläum im üblichen Rahmen mit großartigem Festakt und Jubiläumsreden. Vielmehr wurde es mit einem internationalen Gala-Trainings-Wochenende des Karatesports gefeiert und rückte nunmehr bei der am Samstagabend in der Hohenzollernhalle veranstalteten Hauptversammlung in den Vordergrund.

Mit 14 Trainingseinheiten an drei Tagen hatte im September ein "Jubiläumslehrgang" im Mittelpunkt gestanden. Die Sportler trainierten mit der japanischen Kumiteweltmeisterin Yuko Takahashi, dem tschechischen Vizeweltmeister und Nationaltrainer Richard Ruzicka sowie dem in Frankfurt lebenden finnischen Karatetrainer Risto Kiiskila an drei Tagen.

Vereinsablauf vorwiegend über Whats-App