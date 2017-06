Horb a. N. Von wegen Politikverdrossenheit

Horb/Berlin. Mal selbst die Arbeit eines Politikers machen, dazu hatte kürzlich Rebecca Tillery die Gelegenheit. Die 18-jährige Pressesprecherin des Jugendgemeinderates hatte sich bei SPD-Politikern Saskia Esken beworben und durfte ein Teil sein von "Jugend und Parlament". Dazu reiste Rebecca Tillery in die Hauptstadt, durfte sich einen Einblick in das Wahlbüro der Bundestagsabgeordneten für den Landkreis Calw verschaffen und Politik anhand eines Planspiels erleben.

"Uns wurde eine fiktive Partei und Person zugelost. Ich war eine 73-Jährige Bundestagsabgeordnete einer konservativen Partei", so wurde jeder der etwa 300 Jugendlichen für vier Tage Mitglied des Bundestages. Dabei waren sie zudem Mitglieder von verschiedenen Ausschüssen. "Wir mussten zum Beispiel über Bundeswehreinsätze abstimmen." Dabei fand das ganze Planspiel auch wirklich im Bundestag statt. So konnten zudem auch die Fraktionsräume besichtigt werden. Ein echtes Erlebnis für die 18-Jährige, die derzeit ihr Abitur am Technischen Gymnasium für Gestaltung und Medientechnik in Horb macht. Danach will sie internationale Beziehungen in Dresden studieren.

Durch die Arbeit für den Jugendgemeinderat und auch die regelmäßigen Besuche im Gemeinderat Horb habe Rebecca Tillery schon einen Einblick in die Kommunalpolitik bekommen können, doch die Arbeit von Politikern auf Bundesebene sei noch mal etwas anderes. "Gemeinsamkeiten zu der Arbeit im Jugendgemeinderat konnte ich dabei eigentlich keine erkennen", sagt sie schmunzelnd, denn da würden die jungen Räte ein gemeinsames Ziel verfolgen und immer an einem Strang ziehen. Im Gemeinderat und vor allem auf Bundesebene wären die Fraktionszwänge und das Parteiendenken schon auffällig. Politiker würden dabei eher Ideale vertreten als das Volk. "Das ist mir beim Planspiel auch wirklich aufgefallen und hat mich gestört." Wenig Kompromissbereitschaft, wenn es um Beschlüsse gehe, das habe sich dabei sogar bei "Jugend und Parlament" herauskristallisiert. "Da konnte teilweise keine Einigkeit gefunden werden und Beschlüsse wurden abgeschmettert, nur weil der Vorschlag von einer anderen Partei kam", gibt die 18-Jährige Einblick in den Ablauf. Oft sei es auch an der fehlenden Kommunikation gescheitert. "Teilweise haben wir uns auch eher über sprachliche Ausdrücke gestritten, als über den Beschluss an sich. Da sind wir glaub schon ein bisschen in das Schema der Politiker verfallen", sagt sie im Nachhinein.