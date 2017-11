Horb a. N. Von Upcycling bis zu Stricksachen

Inge Henning aus Rexingen gibt seit 20 Jahren Nähkurse. Sie hatte Schals und unter anderem Schlüsselanhänger aus Lederresten genäht. Bei Veronique Billmann aus Horb gab es Kosmetiktaschen und Federmäppchen. Erst vor zweieinhalb Jahren hat Angelika Weyl aus Nordstetten begonnen zu nähen. Sie präsentierte in der Turnhalle Kissen, Stofftiere und Ledertaschen.

Ganz besondere Dinge hatte Bernd Grosche aus Haiterbach-Oberschwandorf anzubieten. Sein großes Thema ist Upcycling. Er verwertet alles, was andere schon wegwerfen würden: alte Bretter, Paletten oder Dosen. Zu all seinen Werken habe er irgendwie eine besondere Beziehung, erklärte der Hobbykünstler, weil er alles selbst zusammengetragen habe. Für ihn sei das passiver Umweltschutz. Die Hobbykünstlerausstellung in Mühlen ist inzwischen zu einem festen Termin in Mühlen geworden. Schon am Samstagmittag war die Ausstellung gut besucht und beim Stöbern fand fast jeder etwas Dekoratives für zu Hause oder ein kleines Geschenk.