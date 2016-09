Horb a. N. Von Schönmasken und Schnüffelläufern

65 – teils unverkäufliche – Exponate sind in dieser Werkschau zu sehen und der Dank von Benno Müller, dem Vorsitzenden des KON, galt besonders Sibylle Wahl, der Witwe des Künstlers und dem wohl ältesten Freund Wahls, Dirk Mende, die beide wesentlich zum Gelingen dieser Ausstellung beigetragen haben. Eine Werkschau, die auf Initiative von Norbert Stockhus noch bis einschließlich 23. Oktober zu sehen ist.

Gut, dass man mit dem Esslinger Literaturwissenschaftler und wohl besten Freund des 2007 verstorbenen Multitalents einen Mann für die Einführung gewinnen konnte, der es schaffte, in seiner Rede sowohl Details herauszuarbeiten, die man als Otto-Normal-Hingucker nie und nimmer in den Arbeiten gefunden hätte, als auch so unterhaltsam zu referieren, dass man ihm gerne immer mal wieder Zwischenapplaus geben wollte.

Mende nahm die Besucher der Vernissage – zu der neben Sibylle Wahl auch Tochter Ann-Sophie mit Söhnchen Josua, Oberbürgermeister Peter Rosenberger und City-Manager Thomas Kreidler gehörten – mit auf eine Reise in eine Welt, in der es für den Geist der künstlerischen Freiheit keinen Zaum gab. Alles um sich herum betrachte Wahl mit der Schlitzohrigkeit des Wissenden, der die Welt aus seiner eigenen Warte heraus malte, zeichnete, karikierte.

Mit den Worten "Ich werde jetzt alle ›und fürchtet euch nicht‹-Register ziehen", näherte sich Mende dem Kosmos seines Schulfreundes Wahl aus der Sicht des Literaten. Anstatt sich in angelesenen Zitaten zu ergehen, marschierte er mit den Besuchern mental durch die Welt von Jochen Wahl. In fünf großen Frageblöcken suchte er Antworten auf die Geheimnisse, die sich hinter Priesterkönig, Schönmaske und Opalkopf verbergen. Mende gab aber nicht "die eine richtige" Antwort – sondern Tipps, wie man an die Arbeiten herangehen sollte, um hinter ihre Mystik zu kommen. "Am besten mit dem unverstellten, neugierigen Blick eines Kindes", so seine beste Empfehlung.

Und er gab die Anregung, nicht nur neu sehen zu lernen, sondern dies auch mit dem Hören zu tun. "Wehrt euch, wenn wieder einmal ein kunstbeseelter Redner durch die Äcker der Kunst pflügt ohne viel von diesem Acker zu verstehen. Wehrt euch am besten mit Wurfgeschossen." Als praktisches Utensil hierfür empfahl er ein weich gekochtes Ei bei jeder Vernissage mitzuführen. "Zur Not tun es auch Gegenstände vom angebotenen Büfett."

Mende freute sich zudem, dass es den "gehirnhumpelnden" Kommunalpolitikern nicht gelungen sei, das altehrwürdige Franziskanerinnenkloster abzureißen, sondern dass es für Horb erhalten blieb und nun die Zauberwelt seines Freundes Jochen für ein paar Wochen aufnehme.