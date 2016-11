Horb a. N. Von Rock bis Country

Das Multitalent tritt inzwischen in ganz Baden-Württemberg auf

Spaß an der Musik ist es, was Theo Kalich aus Mössingen das ganze Leben begleitet. Aufgewachsen in den rockigen 70ern und begleitet von Klassikern der Rock-, Pop- und Country-Geschichte wurde Theo vor allem von den Beatles, den Rolling Stones, den Kinks, Erick Clapton, Bob Dylan und Cat Stevens beeinflusst. Der Autodidakt spielt mittlerweile E- und Western-Gitarre, Mundharmonika, Mandoline, Schlagzeug und Bass. Als "Theo-Live" präsentiert er Oldies, Country, Blues, Rock und Pop, sowie eigene Lieder von Classic bis Rock.

Inzwischen tritt das Multitalent in ganz Baden-Württemberg auf, auch zusammen mit verschiedenen Musikern. So kam es, dass er auf Hans von der Band Second Hands traf. Seit 2013 spielt er regelmäßig mit ihm zusammen. Die Richtung der beiden ist Classic-Rock, Country und Titel aus der New Country-Music. Oldies aus den 50er- bis 70er-Jahren runden das Programm ab. Der Eintritt zum Konzert am 13. November ist frei.