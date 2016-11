Horb-Altheim. Die Musikkapelle Altheim gibt am Samstag, 10. Dezember, ihr Jahreskonzert; das erste unter der Leitung des neuen Dirigenten Christian Pfeffer. Es beginnt um 19.30 Uhr in der Turn-und Festhalle. Im ersten Konzertteil spielt die Jugendkapelle "Piraten der Karibik" und das sommerliche "Tequila", bevor die Stammkapelle auf der Bühne Platz nimmt. Verschiedene Bilder werden musikalisch dargestellt, die Melodie des "letzten Mohikaners", sowie ein Besuch der Stadt Pompeji, bevor auf dramatische Weise im Werk "Mantua" Lebensstationen des österreichischen Volkshelden "Andreas Hofer" erklingen werden. Nach der Pause und den Ehrungen ist Bohemian Rhapsody sowie Marsch und Polka Traditionelles und Modernes im Programm. Einen langen Schatten wirft das Bockbierfest 2017 voraus. Wer noch ein Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk sucht, bekommt dazu ein Schmankerl. Die Samstagabend-Trachtenparty am Bockbierfest ist am 27. Mai 2017 mit den "Schwindligen 15" und Alexander Pfluger. Der Kartenvorverkauf beginnt bereits ab Dezember, und zwar zum Vorverkaufspreis von 7 Euro (10 Euro an der Abendkasse). Karten gibt’s unter Vorverkauf@Musikkapelle-Altheim.de und über alle Musikerinnen und Musiker.