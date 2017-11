Horb a. N. Von Neuen Medien und besonderen Schüler

Horb. Geleitet von den fürs MGG zuständigen Präventionsbeauftragten vom Regierungspräsidium Karlsruhe Silke Warnecke, Elvira Schäffer-Hornbach und Marcel Mattner wurde in zwei Workshops mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten gearbeitet. In Workshop eins ging es um "WhatsApp und Co". Unzählige Nachrichten am Abend, belanglose Mitteilungen und teilweise auch sehr verletzende Aussagen in den Gruppen – auch wenn die Kommunikation der Schülerinnen und Schüler in sozialen Netzwerken privat und außerhalb des schulischen Bereichs abläuft, beeinflussen diese Aktivitäten die Gedankenwelt der Schüler so stark, dass sie sich indirekt auf die Lernatmosphäre im Unterricht auswirken. Gemeinsam sammelten die Teilnehmer dieses Workshops Ideen und entwickelten mögliche Lösungswege und Strategien, wie am MGG diesen Problemen zukünftig gezielt entgegengewirkt werden kann.

Ein zweiter Workshop beschäftigte sich mit dem "Umgang mit besonderen Schülern". In den zunehmend heterogenen Klassen fordern immer mehr Kinder mit Besonderheiten und mehr oder weniger auffälligem Verhalten die individuelle Zuwendung der Lehrkräfte. Wie diesen Herausforderungen im Einzelfall kreativ und mit lösungsorientierten Gesprächen begegnet werden kann, wurde von den Teilnehmern dieses Workshops intensiv bearbeitet und in Rollenspielen nachempfunden. Ausgehend von den Impulsen dieses Nachmittags wird die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer an diesen Herausforderungen nun weitergehen.