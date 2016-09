Horb a. N. Von München nach Horb

Der Körper dient als Rhythmus-Instrument

Bei der "Body Percussion" dient der Körper als Rhythmus-Instrument: Es wird geklatscht, gestampft und geschnipst, aber auch mit der Stimme gearbeitet. Der Neu-Dettinger Andreas Schnell (Hauptrolle: Jedermann, Pygmalion) will die Verbindung zwischen Atem und Stimme nachspüren lassen.

Scholz selbst sagt: "Ich bin ganz erstaunt, wie viele Seminarleiter bereit waren mitzumachen. Ich habe mich eigentlich als Tor empfunden, durch das andere Menschen eintreten und ihre Sache darstellen können."

Er selbst bringt sich dreimal ein: Mit Werken in der Kunstausstellung und drei Mal als Referent. "Ich möchte den Teilnehmern gerne die Methode "The Work von Byron Katie" näherbringen. Dabei geht es darum, seine Gedanken zu überprüfen. Nur weil ich etwas denke, heißt es nicht, dass es wahr ist. "Worken" bedeutet, seine Gedanken zu befragen und nachzuspüren, was das mit einem macht.

Die Veranstaltungsreihe "Horber KörperBild-Tage". Dabei sind viele, die in Horbs Kunst- und Kulturwelt bekannt sind. Doro Jakubowski, Pina Bucci oder Lizzy Schmid. Und Referenten, die noch nie in Horb waren. Wie beispielsweise Sabine May aus Hamburg mit ihrem Mantra-Mitsing-Konzert. Sie versprechen jede Menge neue Erfahrungen für all die, die bereit sind, sich darauf einzulassen.

Und Scholz lobt neben den Seminarleitern auch die Macher von "Kultur im Kloster/Projekt Zukunft", die Volkshochschule und den Adler Dettingen, die bereitwillig ihre Räume zur Verfügung stellten.

Weitere Informationen: unter www.koerper-bild-tage.de