Horb a. N. Von Klöstern und von Weihnachten

Horb. Die drei Herren des Kultur- und Museumsvereins bitten bei der Führung durch die weihnachtlich beleuchtete Altstadt um eine Spende zur Unterhaltung des Jakobus-Pilgerwegs Horb-Loßburg sowie der Pilgerherbergen in Ihlingen und Leinstetten.

Beim ihrem einstündigen Umgang stellen die Nachtwächter vier ehemalige Horber Klöster vor und geben dabei schwäbische Weihnachtsgedichte von Helmut Engisch zum Besten. Engisch ist studierter Germanist, Historiker sowie gelernter Journalist und in Horb alles andere als ein Unbekannter. Als Aistaiger Eleve hat er 1969 am Horber Gymnasium sein Abitur gebaut und nach dem Studium sein Volontariat unter anderem auch in einer Horber Redaktion hinter sich gebracht. Zehn Jahre lang arbeitete Engisch dann als Redakteur bei den Stuttgarter Nachrichten, bis er sich 1992 als freier Journalist und Autor in Stuttgart selbstständig machte.

Helmut Engisch engagierte sich beim Kultur- und Theaterforum Nordstetten, das unter seiner Regie zahlreiche Aufführungen auf die Bühne brachte, die alle von großem Erfolg gekrönt waren. Nach Jahren im Stuttgarter Exil kehrte er in seinen Heimatort Aistaig zurück und beschenkt seither von dort aus alle Jahre wieder seinen Freundes- und Bekanntenkreis mit schwäbischen Weihnachtsgedichten oder kleinen Weihnachtsgeschichten. Diese finden sich zum Teil in einem heiteren Weihnachtsbüchle, das im vergangenen Jahr unter dem Titel "Schwäbische Bescherung" im Tübinger Silberburg Verlag erschienen ist.