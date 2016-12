Horb a. N. Vom Wichtel Hubertus

"Der kleine Wichtel Hubertus lebt in einem Wald in der Nähe eines alten verlassenen Stalles unter einem wunderschönen grünen Tannenbaum. Jedes Jahr wachsen an diesem Bäumchen zur Weihnachtszeit herrlich duftende Lebkuchen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Kein einziger Lebkuchen hängt am Bäumchen. Der Wichtel ist ebenso traurig wie das Lebkuchenbäumchen selbst. Im Traum fällt dem kleinen Wichtel jedoch eine gute Idee ein: Er geht zu den Hühnern und sammelt Eier, im Tal der Gerüche holt er Lebkuchengewürze, der Müllerwichtel überreicht ihm eine Tüte Mehl, das Eichhörnchen verschenkt von seinem Nüsse- Vorrat. Überall erhält er Zutaten, um leckere Lebkuchen zu backen. Da wird das Bäumchen aber strahlen, wenn es aufwacht und leckere Lebkuchen an seinen Ästen hängen!"

Zum Schauen und Staunen

Inmitten von Lichterglanz und Laternenschein strahlten Bilder zur Geschichte, die von einer Erzieherin erzählt wurde und mit Liedern der Kinder ausgeschmückt war. Zum Schuss öffnete sich ein Fenster und eine wundersame Wichtellandschaft war herrlich gestaltet und für alle zum Schauen und Staunen aufgebaut.