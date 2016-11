Horb a. N. Vom "schwäbischen Herrgottswinkel am oberen Neckar"

Bei dieser Nachtwächterführung tragen Heinrich Raible, Bruno Springmann und Joachim Lipp vor den vier ehemaligen Horber Klöstern das bekannte Weihnachtsgedicht von Sebastian Blau in einer Horber Version vor, die Obernachtwächter Lipp mit dem Horber Kripple so umgestaltet hat, dass selbst die viel geliebten Freudenstädter in das Weihnachtsgeschehen involviert sind.

Horb und seine Klöster sind ein großes Historien-Kapitel. Aufgrund der starken Massierung von Klöstern in der Gegend um das Horber Neckarknie spricht man auch vom "schwäbischen Herrgottswinkel am oberen Neckar". Das kleine ehemals vorderösterreichische Horb kann unter den zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb gelegenen Städten mit die höchste Klosterdichte vorweisen.

So zählte man im Neckarstädtchen neben dem Chorherrenstift drei Frauenklöster und ein Männerkloster, das sich allerdings erst am Beginn der Neuzeit in Horb ansiedelte. Die Entstehung der Horber Frauenklöster liegt im Dunkel des Mittelalters und ist nicht eindeutig belegbar. Tatsache ist lediglich, dass diese Klostergemeinschaften im 13. Jahrhundert aus der mittelalterlichen Frauenfrömmigkeit hervorgegangen sind, in der sich so genannte Beginen zu einer klosterähnlichen Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, um zunächst ohne Ordensgelübde in Armut, Güterteilung und Ehelosigkeit zu leben. Diese Beginen unterstellten sich dann den neu aufkommenden Bettlerorden der Dominikaner und Franziskaner.