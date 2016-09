Kuba ist Thema bei der Vortragsreihe "Traum und Abenteuer": Am Sonntag, 2. Oktober, präsentiert Bruno Maul im Gasthof Adler in Dettingen seine Multimedia-Schau "CUBA – Insel im Aufbruch". Los geht es um 11 Uhr. Seit über zwölf Jahren dokumentiert Maul das sozialistische Land auf Fotoreisen. Im Fokus steht dabei die Jugend –­ ihre Musik, Hoffnungen und Träume auf ein besseres und freieres Leben. Doch auch das alte Kuba mit seiner zerfallenden Architektur, seiner sozialistischen Dogmatik, sind Teil der Bestandsaufnahme. Che Guevara neben Internetrevolution und Smartphonekultur, Heavy-Metal- und Hinterhof Protestmusik neben Revolutionsromantik. Karten gibt es im Vorverkauf im "Adler", im Reisebüro Schweizer und in der Buchhandlung Kohler für 14 Euro, ermäßigt zwölf. An der Tageskasse kosten Tickets 16 Euro, ermäßigt 14. Dauerkarten für alle Vorträge kosten 72 Euro, Dreierkarten gibt es für 35 Euro. Bestellungen bei Ralf Adler unter Telefon 07471/95 91 34 per Fax an 07471/70 24 28 oder per E-Mail an m-multimedia@kabelbw.de Foto: Maul