Horb a. N. Vom Elend zur Elite

Zu dem Inhalt teilt der Organisator, das Projekt Zukunft (PZ), mit: "Was haben Bauarbeiter und Werbeagenten, Architekten und IT-ler, Politiker und Prostituierte, Konzernchefs und Security-Sheriffs gemeinsam? Genau. Sie sind Teil von Severin Groebners neuem Kabarett-Programm."

Ein Abend über Lug und Trug, Zukunft und Vergangenheit, Rock ’n’ Roll, Kartenspiel, Parkbänke und Freundschaft

D er Träger des Österreichischen Kabarettpreises 2013 wirft sich in seinem neuen Solo kopfüber in die Gesellschaft und fragt sich: Was soll das? Wer war das? Und was fällt dem eigentlich ein? Überhaupt: Wer sind eigentlich "die da oben"? Und wenn dort "da oben" ist, wo hört dann "unten" überhaupt auf?