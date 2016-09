Horb a. N. Vom Dachboden bis tief in den Keller

Horb-Nordstetten. Zur Feier der abgeschlossenen Sanierungsarbeiten am Westgiebel und am Portal luden der Förderverein Nordstetter Schloss und die Ortschaftsverwaltung gleichzeitig zu einem kleinen Bürgerfest.

Im Bürgersaal im 2. Obergeschoss war eigens für diesen Tag unter der Regie von Gabi Noll ein "Schlosscafé" eingerichtet worden. Von 14 bis 17 Uhr hatten Bürger und auswärtige Gäste Gelegenheit, das 275 Jahre alte Barockschloss zu besichtigen und einiges über seine Geschichte zu erfahren. Bruno Springmann, ein ausgewiesener Kenner der Ortsgeschichte und der Geschichte des Schlosses, bot um 14 Uhr und um 16 Uhr eine Führung an. Die eineinhalbstündige Führung begann vor dem Schlossportal, das nach der Restaurierung wahrlich im neuen Glanz erstrahlt. In zweieinhalbwöchiger Arbeit hatte Malermeister Thomas Kleiner als I-Tüpfelchen das Wappen über dem Portal neu ausgemalt. Beratend und hilfreich zur Seite stand ihm Franz Geßler, der sich hervorragend in der Heraldik auskennt. 2,5 Liter hochwertige Silikatfarbe in verschiedenen, selbst gemischten, Farbtönen wurde dabei verarbeitet. Für die Vergoldung des Wappens und der Schrift wurde ein 23¾ Blattgold verwendet. Die Menge des verarbeiteten Goldes belief sich auf 1,8 Quadratmeter Gesamtfläche.

Weiter führte Bruno Springmann die Gäste durch den Schlossgarten zu dem freistehenden Wehrturm eines Vorgängerbaus von 1586, in dem sich die Mikwe befand. Im Schloss ging es dann zunächst hinunter in den Keller, der ebenfalls noch von dem Vorgängerbau stammt, und dann durch das Foyer, wo Berthold Auerbach nach seinem Tod aufgebahrt war, in den Sitzungssaal. Dort erfuhren die Gäste Interessantes über den Bau des Schlosses und seine Geschichte. Die Führung endete auf dem Dachboden, auf dem sich die Diener- und Gesindekammern befanden. Im Berthold-Auerbach-Museum stand Kustodin Irene Vogel bereit, um Fragen nach dem Leben und Wirken des Nordstetter Dichters zu beantworten.