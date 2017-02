Horb a. N. Vollsperrung beginnt am Montag

Für den zweiten Bauabschnitt muss die L 395 in diesem Bereich der Ortsdurchfahrt nun voll gesperrt werden. Der Verkehr wird von Bad Imnau kommend über die L 360 auf die L 370 bei Eyach in Richtung Horb und bei Mühlen auf die K 4769 nach Richtung Ahldorf zum B 32 Autobahnzubringer umgeleitet. Der Gegenverkehr wird über die gleiche Strecke geführt. Der Verkehr auf der K 4766 von Nordstetten in Richtung Dettensee ist hiervon nicht betroffen.

Das Baufeld innerhalb der Ortsdurchfahrt beginnt ab Höhe des Feuerwehrmagazins und reicht bis um die Spitzkehre unterhalb vom Café AmErika. Anlieger dieses Bereiches werden von Vertretern des Regierungspräsidiums sowie von der ausführenden Baufirma noch über die Zufahrtsmöglichkeiten zu ihren Häusern informiert, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Die Baukosten für den zweiten Bauabschnitt in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Für das Herstellen von Gehwegen, Straßenbeleuchtung sowie Kanal- und Wasserleitungsarbeiten in Höhe von rund 730 000 Euro kommt die Stadt Horb auf.