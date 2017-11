Horb a. N. Volleyballtraining für die Jugend erlebt starken Zulauf

Sehr erfreut nahm die Versammlung auch den Kassenbericht von Hauptkassierer Michael Franz zur Kenntnis. Der ASC hat zur Zeit 90 Mitglieder. 46 von ihnen entfallen auf den Karatebereich, 44 auf die Disziplin Volleyball. Das bedeutet auch ein ordentliches Plus in der Kasse durch Mitgliederbeiträge. Und es gibt auch erfreulich viele Spenden.

Über die Jahresveranstaltungen berichtete der Schriftführer Bernhard Stumpp. Dass in der Disziplin Karate sehr gute sportliche Ergebnisse zu vermelden sind, ging aus dem Jahresbericht des Abteilungsleiters Karate, Axel Gaiser, hervor. Damit sich noch mehr Erwachsene dem Karatesport zuwenden, soll es jetzt einen Flyer geben. Sehr gut besucht wurden die beiden im September und Oktober 2017 durchgeführten Karatelehrgänge. Am 14. Oktober gab es bei einem Vergleichskampf gegen Villingen einen Sieg. Recht gut lief es bei den Süddeutschen Meisterschaften in Immenstadt und beim JKA-CUP in Bottrop.

In Vertretung der verhinderten Abteilungsleiterin Uli Hauser informierte Michael Sackmann über diese Disziplin. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen ist das Engagement sehr gut. Mit zwei Mannschaften war U 17 in der Verbandsrunde erfolgreich. In Dornstetten gab es viel Spaß bei einem Zeltlager. Es gab auch Tageskurse für Jugendschiedsrichter. Sehr erfreulich läuft es beim Training für die Erwachsenen. Die Trainingseinheiten sind aufgeteilt in je 30 Minuten Fitness und Training und aktives Volleyballspiel. Ortsvorsteher Andreas Schad überbrachte die Grüße des Ortschaftsrats. Es sei erfreulich, dass der ASC mit seinen sehr guten sportlichen Leistungen auch immer wieder sehr positiv auf Betra verweise.